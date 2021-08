중국 "탈레반, 아프간서 中국민·기업 안전보장 약속"

[아시아경제 강나훔 기자] 탈레반이 아프간 내 중국인의 안전을 약속한 것으로 전해졌다.

29일 환구시보에 따르면 왕위 아프간 주재 중국대사는 전날 중국 국제텔레비전(CGTN) 방송에 출연해 탈레반은 중국 인민, 기구, 기업의 안전보장을 약속했다"며 "필요한 중국인에게는 안전보장 증명서도 발급했다"고 밝혔다.

그는 이어 "중국대사관은 아프간 탈레반과 적극적으로 소통하고 조율하고 있다"고 했다.

앞서 왕 대사 일행은 지난 24일 카불에서 탈레반 고위인사 압둘 살람 하나피가 이끄는 대표단과 만나 아프간 정세 등을 논의했다.

왕위 대사는 인터뷰에서 "현재 아프간 정세가 빠르게 변하고, 카불의 정세는 매우 불안정하고 불확실하다"면서도 "중국은 아프간의 주권, 독립, 영토의 완전성을 존중하고 아프간 내정에 간섭하지 않는 정책을 지키며 아프간 문제의 정치적 해결을 위해 건설적인 역할을 하고 있다"고 강조했다.

그러면서 "정세 변화를 예의주시하며 아프간 각 측과 광범위하게 접촉하고 중국·아프간 우호 사업을 추진할 것"이라며 "인류 운명공동체 이념을 굳게 지키고, 아프간이 지역적 우세를 발휘하고 아프간 국민이 더 많은 복지를 누리도록 돕겠다"고 밝혔다.

서방 대부분 국가가 탈레반이 아프간을 장악하자 카불 대사관을 폐쇄하고 외교관을 철수시킨 것과 대조적으로 중국은 러시아와 함께 카불 대사관을 유지하고 있다.

