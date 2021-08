신규확진자 1619명…4차 대유행 지속

[아시아경제 강나훔 기자] 코로나19 확산세가 줄지 않으면서 29일 신규 확진자 수가 1600명대를 기록했다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1619명 늘어 누적 24만8568명이라고 밝혔다.

주말 검사수 감소 영향으로 전날(1793명)보다 174명 줄면서 일단 1600명대로 떨어졌다. 지난주 일요일(22일 0시 기준)의 1626명, 2주 전 일요일(15일)의 1816명보다는 각각 7명, 197명 적다.

전국 곳곳에서 집단감염이 잇따르면서 하루 확진자는 지난달 7일(1211명)부터 54일 연속 네 자릿수를 이어갔다.

지역별로는 서울 517명, 경기 480명, 인천 93명, 충남 77명, 부산 64명 등으로 나타났다.

전파력이 더 강한 인도 유래 '델타형' 변이가 이미 국내 우세종으로 자리 잡은 데다 다음달 추석 연휴도 앞두고 있어 확진자 규모는 언제든 다시 커질 수 있다는 부정적 전망도 나온다.

한편 이날까지 집계된 1차 백신 접종자는 2862만2306명으로 직전 통계보다 27만3234명 늘었다. 이는 인구대비 55.7%에 이르는 규모다.

