삼성증권 "당분간 박스피, 테마에 주목"

[아시아경제 황준호 기자] 코로나19 델타 변이 바이러스의 확산, 우리나라의 기준금리 인상 등 대외적인 환경 변화에 따라 당분간 시장은 박스권 장세를 나타낼 것이라는 전망이 제기됐다. 지수보다는 테마와 업종별 순환매에 대응해야 한다는 전망이다.

28일 삼성증권은 9월 첫 번째 주 증시 전망을 통해 이같이 밝혔다.

다음달 주목해야 할 테마는 친환경이다. 국내외 친환경에 우호적인 정책과 이벤트가 계속되기 때문이다. 국내에서는 현대차그룹 수소 사업 발표와 탄소 중립 정책 모멘텀이 있고, 미국에서는 바이든 행정부의 2단계 재정 정책 시행을 통한 친환경 인프라 관련 투자 모멘텀이 본격화 될 것으로 예상된다. 이 같은 테마에 부합한 종목으로는 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 765,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 152,681 전일가 765,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥줄어드는 코로나19 영향력…코스피·코스닥 상승 전환 close , 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 738,873 전일가 82,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 기아도 無파업 임단협, 파업 위기 넘긴 완성차 업계기아 노조, 임단협 잠정합의안 68.2% 찬성…10년 만에 무분규 타결금리인상 부담에 中증시 약세까지.. 코스피 하락 마감 close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 1,000 등락률 -0.71% 거래량 593,281 전일가 141,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 美뉴욕-英런던서 '라이프스 굿' 영화 예고편 상영LG전자 자회사 ZKW "자율주행 혁신 조명기술 개발 중""삼성 TV 한달 뒤 배송"…동남아發 공급난 비상 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 323,600 전일대비 600 등락률 +0.19% 거래량 197,452 전일가 323,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 기관 매수세에 코스피 3130선 회복…아프간 사태 영향력 미미[종목속으로] 큰 그림 그리는 포스코케미칼, 양극재 성장스토리 유효외국인 매도세에…혼조세 나타내는 코스피·코스닥 close , 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 83,500 전일대비 7,000 등락률 +9.15% 거래량 956,758 전일가 76,500 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"코오롱인더, 수소 기대감 점차 확대"코오롱 첨단소재 증설에 지자체도 거든다"버리는 옷에서 플라스틱 뽑는다" 코오롱인더·고양시 협력 close , 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 69,900 전일대비 1,900 등락률 +2.79% 거래량 196,893 전일가 68,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 울산항 '그린수소 물류허브'로 키운다…항만公-롯데 등 업무협약[클릭 e종목] "롯데케미칼, 수소사업 진출로 성장 노려"[종목속으로]저평가된 친환경 성장주 '롯데정밀화학'…기관은 야금야금 close 등이 꼽힌다.

두 번째로는 저평가 주식을 살필 필요가 있다. 시장이 흔들릴 때 가장 취약한 곳은 고밸류 주식들이다. 강세 국면에서는 주도주가 좋은 성과를 보인다 하지만 지금과 같이 주도주가 부재한 박스권 장세에서는 철저하게 싼 주식 위주의 트레이딩이 필요하다. 이 같은 테마에 해당하는 종목으로는 포스코, 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 247,480 전일가 132,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 삼성물산, 해외 청정수소 공급망 구축 사업 추진고용부 장관, 건설사 대표 불러 "CEO 안전보건경영 참여" 독려삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기 close , 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 178,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 128,104 전일가 178,000 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 "추석물가 고공행진" … 마진 줄인 대형마트, 물량 줄인 재래시장이마트, '백년가게 상품' 쓱라이브로 판로 확대이마트가 판 마곡 업무용지 개발 1.5조 PF 조달 close 등이 꼽힌다.

신승진 삼성증권 투자정보팀 연구원은 “바이오도 주목할 만한 테마”라며 “글로벌 백신 공급은 여전히 타이트한 상황이고 글로벌 CMO 기업들의 주가는 연일 강세 흐름이어서, 바이오 기업들에 대한 관심이 필요하다”고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr