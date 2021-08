김해시, 제조 분야 6개 기업과 총 2435억원, 612명 신규 고용 투자협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 김해시는 제조 분야 6개 기업과 총 2435억원 규모 투자협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

기업별 투자 규모는 창원에서 본사를 이전하는 한중플랜트 40억원, 신설 투자를 확정한 플린토 37억원, 대길티에프 53억원,이알코리아 198억원, 동아풍력 110억원, 에이치케이투오 1997억원으로 총 612명을 신규 고용할 예정이다.

해당 기업들은 AM하이테크·가산·명동·이지·서김해 일반산업단지 등의 입주를 위해 2023년까지 차례로 용지매입, 설비투자, 신규인력 채용 등 투자를 이행할 예정이다.

허성곤 시장은 "이번 대규모 투자협약이 민간 일자리 창출의 마중물이 돼주길 기대한다"며 "하반기에는 제조업뿐 아니라 신성장산업 분야의 잠재력 있는 우량 기업 유치에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 시는 올해 들어서만 43개 기업과 총 7817억원 규모 투자협약을 체결해 2309명의 신규 고용이 기대된다.

