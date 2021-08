두세훈 전북도의원, 생강산업 활성화 정책 세미나 개최

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도의회 농산업경제위원회 두세훈 의원(완주2·더불어민주당)은 26일 도의회 세미나실에서 ‘전라북도 생강산업 활성화를 위한 정책 세미나’를 개최했다.

세미나 발제자로 나선 농업기술원 김치선 과장은 전북지역 생강의 안정적인 생산 체계 구축을 위한 중장기 계획을 제시했다.

또한 전북대학교 송춘호 교수는 봉동생강의 옛 명성을 되찾기 위해서는 통합적인 생강 생산·유통조직을 구성하고 토종생강을 중심으로 공동브랜드, 체험관광, 홍보·마케팅 차원에서 종합적인 접근이 필요함을 강조했다.

이어 진행된 지정토론자에서는 완주생강연구회 김용회 회장이 생강 연작피해 예방을 위한 재배기술 연구와 생강 생산량을 높이기 위해 차광막 등 시설 지원 요청을, (사)완주생강보존위원회 이용국 위원장이 농업유산과 토종생강을 연계한 스토리텔링을 각각 제안했다.

이밖에 ㈜봉동생강마을 도성진 대표는 연작피해를 최소화할 수 있는 방안 마련과 농가를 대상으로 한 생강 관련 교육을 통해 재배기술의 표준화 및 체계화의 중요성을 역설했다.

세미나를 개최한 두세훈 의원은 “전라북도 연평균 생강 재배면적은 1980년대 전국대비 35%에서 30년이 지난 지금 17.9%로 급감한데다 중국산 수입 생강의 종강 사용이 허용되면서 가격 폭락과 재배농가 감소가 이어지고 있다”며 “완주 봉동은 국내 최초 생강 시배지라는 명성에도 경북 안동과 충남 서산에 자리를 내주고 있는 만큼, 과거 명성을 되찾고 생강산업 활성화를 위한 특단의 대책이 필요하다”고 주장했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr