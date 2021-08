기아 노조, 임단협 잠정합의안 68.2% 찬성…10년 만에 무분규 타결

첫 상견례 이후 2개월 만에 올해 임단협 마무리



[아시아경제 이기민 기자] 기아차 노조가 임단협 잠정합의안에 대한 조합원 찬반투표를 가결시키며 10년 만에 무분규로 임금 및 단체협약을 마무리했다.

기아차 노조가 전체 조합원 2만8604명을 대상으로 올해 임단협 잠정합의안 찬반투표를 한 결과 2만6945명(투표로 94.2%)이 참여해 1만8381명(68.2%)이 찬성해 가결됐다고 밝혔다. 총원 대비로는 64.3%의 찬성률을 보인 셈이다.

조합원 과반이 찬성해 잠정합의안이 최종 가결되면서 기아차 노사는 무분규 합의를 이뤄냈던 2011년 이후 10년 만에 처음으로 파업 없이 임금협상을 마쳤다.

앞서 기아 노사는 첫 상견례 이후 2개월여만인 지난 24일 오토랜드 광명(옛 소하리공장)에서 열린 13차 본교섭에서 임협 잠정합의안을 마련했다.

잠정합의안에는 기본급 7만5천원 인상(정기호봉 승급분 포함), 성과급 200%+350만원, 품질향상 특별격려금 230만원, 재래시장 상품권 10만원, 주식 13주 지급 등의 내용이 담겼다.

성과급 중 100%+350만원과 특별격려금은 타결 즉시 지급하고 100%는 올해 말에 지급하게 된다.

이는 앞서 기본급 7만5천원 인상, 성과금 200%+350만원 등의 합의를 바탕으로 3년 연속 무분규로 임단협을 마무리한 현대차와 비슷한 수준이다.

이 밖에도 노사는 4차 산업 재편에 대응하기 위한 '미래 산업 변화 대응을 위한 노사 상생 협약'을 체결하고, 첫 차 구매 시 직원 할인 혜택이나 학자금 대출 이자 지원 등 직원 복지 개선에도 합의했다.

조인식은 오는 30일 오후 2시 경기 광명시 소하리에 있는 오토랜드에서 실시할 계획이다.

