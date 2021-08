[아시아경제 이민우 기자] 하림지주 하림지주 003380 | 코스닥 증권정보 현재가 9,890 전일대비 140 등락률 +1.44% 거래량 283,326 전일가 9,750 2021.08.27 15:15 장중(20분지연) 관련기사 코스닥 영업이익 1위 다우데이타…예림당 영업이익 792억원 적자 기록"새 먹거리 찾아" … 하림 vs 쌍방울, 이스타항공 승부수모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 는 손자회사 하림산업이 물류센터를 신축하기 위해 830억원을 투자하기로 결정했다고 27일 공시했다. 이는 자기자본대비 15.01%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr