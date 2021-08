보성군, 찾아가는 농기계 순회수리 추진

전담팀 구성 마을별 현장수리 봉사로 주민불편 해소

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 농기계 사용이 급증하는 수확철을 앞두고 ‘찾아가는 농기계 순회수리 및 안전교육’을 진행하고 있다고 27일 밝혔다.

내달 16일까지 마을별 영농현장에서 진행되는 농기계 순회 수리 교육은 농기계 교관을 비롯한 전담팀으로 구성돼 있다.

이들은 4주간 12개 읍?면을 돌며 22개 마을 200여 농업인을 대상으로 경운기, 관리기, 예초기, 분무기 등의 농기계 점검?수리를 진행한다.

또한, 농기계의 사용이 늘어나는 농번기 전에 농기계 점검 및 정비요령, 관리 방법 등 농업인 안전교육을 병행 진행할 계획이다.

이를 통해 농업인들의 자가 정비 능력을 향상하고 영농철 농기계 안전사고 피해를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

농업기술센터는 해마다 3월에서 9월까지 40회 75개 마을을 대상으로 ‘찾아가는 농기계 순회수리교육’을 추진하고 있으며 지금까지 29회 56개 마을의 농기계 326대 점검하고 수리해 농업인들의 큰 호응을 얻었다.

기술센터 관계자는 “본격적인 영농철 전 농기계 점검 및 수리가 필요한 관내 농업인은 지역 순회수리 일정을 확인 후 누구나 참석이 가능하다”며 많은 농업인이 참석해 줄 것을 당부했다.

보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자 kun5783@asiae.co.kr