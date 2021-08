[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 화도 차도선 건조사업 등 23개 사업에 대한 2022년 국가균형발전 특별회계 예산 122억원을 확보했다고 27일 밝혔다.

시가 확보한 주요 사업은 거제시립장승포도서관 11억원, 생활 SOC 복합화 사업 11억원, 권역단위거점개발사업 52억원, 농업기술센터 이전 9억원, 화도 차도선 건조사업 12억원, 실리마을 바지락체험장 조성사업 4억원 등이다.

특히 개발 도서를 대상으로 하는 특수상황 지역개발사업에 17억원 규모의 신규사업이 반영돼 지역 생활기반확충과 지역 소득 증대를 기대할 수 있게 됐다.

변광용 시장은 "균특예산 확보로 현안 사업이 원활히 추진될 수 있게 됐으며, 앞으로도 거제시민을 위한 사업들이 국가 예산에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr