통계청, 국가통계발전포럼 개최…"한국판 공공빅데이터 체계 마련"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 통계청은 27일 대전 롯데시티호텔에서 '데이터 시대와 국가통계의 역할'을 주제로 제11회 국가통계발전포럼을 개최했다고 밝혔다.

포럼에서는 데이터 경제 시대에 국가통계가 나아갈 방향에 대한 논의가 이뤄졌다. 올해로 11회차를 맞은 이번 포럼은 코로나19 방역조치에 따라 비대면 온라인 생중계를 통해 진행됐다.

기조연사로 나선 김용대 서울대 교수는 '데이터의 변신과 국가의 역할'을 주제로 강연했다. 이어 류근관 통계청장, 김용대 교수, 이태수 한국보건사회연구원장, 고길곤 서울대 교수의 좌담이 진행됐다.

이어 전문분야 세션에서는 동형암호 기법을 활용한 개인정보보호, 국가통계 관리체계 개편안, 데이터 프라이버시 국제동향과 과제 등 주제에 대한 발표와 논의가 이뤄졌다.

통계청은 이번 포럼 의견을 수렴해 국가 통계정책 및 통계 확충에 적극 반영할 예정이다.

류 통계청장은 포럼 개회사에서 "증거기반 의사결정에 중요한 역할을 맡아온 국가통계는 데이터 경제 시대 속 그 중요성이 더 커질 것"이라며 "통계청은 K-통계시스템 구축을 통해 한국판 공공빅데이터 체계를 마련해 나가겠다"고 말했다.

윤후덕 국회 기획재정위원장은 축사를 갖고 "데이터 경제라는 시대적 요구에 발맞춰 통계의 개방ㆍ공유 확대와, 수요자 맞춤형 통계 공급체계를 구축해야 한다"고 당부했다.

