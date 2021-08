[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

강영석 경북 상주시장은 8월 30일 오후 3시 성동동에서 열리는 상주지역 첫 벼 베기 행사에 참석한다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr