우리종합금융, 3만명 한정 '하이정기적금' 판매…최고 연 10%

[아시아경제 송승섭 기자]우리종합금융은 MZ세대를 겨냥해 연 최고 10% 적금상품을 출시한다고 27일 밝혔다.

‘하이정기적금’은 연 2.0%의 기본금리에 최고 8.0%의 우대금리가 적용된다. 신규고객일 경우 4% 우대하고 마케팅 수신 동의 시 1% 우대혜택을 부여한다. 여기에 'CMA 노트(Note)' 평잔에 따라 최고 3% 우대금리를 추가로 제공한다.

해당 상품은 개인고객이라면 누구나 우리종합금융 스마트뱅킹을 통해 가입할 수 있다. 만기는 12개월이고 월 납입금액은 최소 1만원에서 최대 10만원이다. 선착순 3만명에 한정해 판매한다.

또 비대면 신규 고객 대상으로 CMA Note 우대금리 이벤트와 5000원 현금 지급 이벤트도 선착순으로 진행한다.

우리종합금융 관계자는 “코로나19 이후 재개될 해외여행을 비롯한 다양한 목적의 목돈 만들기를 원하는 2030 MZ세대를 위해 출시했다”며 “앞으로도 고객의 니즈에 맞는 좋은 상품을 출시하도록 노력할 것”이라고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr