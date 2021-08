제일제강, 그래핀 첨단 부품 소재 사업 진출… “철강시장 새로운 패러다임 만들 것”

[아시아경제 장효원 기자] 제일제강 제일제강 023440 | 코스닥 증권정보 현재가 3,230 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,220 2021.08.27 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 제일제강, 스마트팩토리 적용…“AI 솔루션으로 생산성 극대화”제일제강, 연간 CAPA 18만톤 확대 추진…"외형·수익성 향상 기대"제일제강, 日 JIS 규격 인증 획득…"내외 공급 확대에 적극 활용 계획" close 은 신성장 동력 확충을 위해 ‘그래핀(Graphene)’ 첨단 부품 소재 사업에 진출할 계획이라고 27일 밝혔다.

제일제강은 ‘그래핀 첨단 부품 소재 사업 연구소’ 설립을 추진할 계획이다. 연구소를 중심으로 기존 철강제품에 그래핀을 이용한 첨단 나노 세라믹(Nano ceramic) 금속표면 코팅 기법을 도입, 첨단 신소재 철강 제품을 개발한다는 방침이다.

그래핀은 탄소원자가 육각형으로 배열된 물질로 강철보다 200배 이상의 강도를 가지고 있다. 현존하는 물질 중 가장 가볍고, 구리 대비 100배 이상 전기가 잘 통하며 반도체에 사용되는 실리콘 보다 100배 이상 전자의 이동성이 빠르다. 휘어져도 물리적 특성을 잃지 않아 초고속 반도체, 고효율 태양전지, 전자 종이는 물론 폴더블폰 등 플렉시블 디스플레이 구현에 최적 후보 물질로도 꼽힌다.

제일제강은 철근 봉강, 연강선재, 경강선재 등을 가공 생산하는 전문 철강기업으로, 현재 월평균 7000톤가량의 철강제품을 생산하고 있다. 올해 하반기를 시작으로 연간 생산 CAPA를 현재 생산량 대비 2배 이상 확대를 추진 중이다. 기존 월 7000톤의 CAPA를 올해 하반기 월 1만톤까지 확대하고 내년에는 월 CAPA를 1.3만~1.5만톤 수준으로 확대해 연간 CAPA를 18만톤까지 늘린다는 계획이다.

이번 그래핀 소재 신사업 추진을 통해 기존 철강 사업과의 시너지를 만들어갈 계획이다. 기존 철강제품에 그래핀 관련 기술들을 적용해 첨단 신소재 철강 제품으로 포트폴리오를 확대하고, 고부가가치 제품 생산을 추진할 전망이다.

연구소를 중심으로 우선 ▲나노 입자 적용 ▲저온 열 제어 코팅 ▲고경도 박막 코팅 등 3분야 연구 개발을 시작할 계획이다. 철강재 표면 접합성 향상은 물론 내열, 내부식, 내마찰 환경에 대한 안정성을 높이는 등 신소재 철강 제품 생산에 긍정적 효과가 기대된다는 것이 회사 측의 설명이다.

회사 관계자는 “글로벌 철강 경기회복에 힘입어 시장 수요가 확대되면서 올해 안정적 경영 실적을 이어가고 있다”며 “하지만 이 시장 수요가 언제까지 이어져 갈지 모르기 때문에 신사업 추진 등 새로운 시장 개척을 통해 미래 성장 동력 확충을 검토해 왔으며 이번 그래핀을 활용한 첨단 부품 신소재 사업을 추진하게 됐다”고 말했다.

