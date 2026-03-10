[클릭 e종목]"제이스코홀딩스, 정부 필리핀 핵심 광물 협력 강조 모멘텀"

독립리서치 밸류파인더는 10일 제이스코홀딩스 제이스코홀딩스 close 증권정보 023440 KOSDAQ 현재가 730 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 774 2026.03.10 개장전(20분지연) 관련기사 제이스코홀딩스, 지난해 매출 전년比 44.7%↑…손실 큰 폭 축소 제이스코홀딩스 "악의적 허위 채권 기반 파산신청 법원에 적극 소명" 공급망 전쟁 속 10년 만에 해외광물개발 허용…광물자원개발株 주목 전 종목 시세 보기 에 대해 정부의 필리핀 핵심 광물 협력 강조에 따른 모멘텀을 긍정적으로 평가했다. 또한 이차전지 핵심 광물인 니켈 첫 선적이 4~5월 내 이뤄질 가능성이 높은 것으로 예상된다고 전망했다.

1964년 설립된 제이스코홀딩스는 연강선재 전문기업으로 1996년 코스닥 시장에 상장하며 현재 니켈 광산 개발 사업을 진행 중이다. 그간 현지 인허가 규정 변경에 따른 절차 지연으로 첫 선적 일정이 지연됐으나 현재 바지선 계약을 포함한 준비를 완료한 상태로 파악된다.

이에 따라 첫 선적은 4~5월 내 이뤄질 가능성이 높은 것으로 예상되며, 동사가 본 사업 독점 판매권을 보유하고 있는 만큼 이차전지 핵심 광물인 니켈과 관련한 수혜가 전망되는 상황이다.

이충헌 밸류파인더 연구원은 "지난 4일 한국과 필리핀 정부간 비즈니스 포럼을 통해 총 7건의 MOU가 체결됐다"며 "해당 MOU는 이차전지 핵심 광물인 니켈 확보를 중심으로 한 전략적 MOU로 경제안보 협력이라 판단된다"고 전했다.

이어 이 연구원은 "한상민 제이스코홀딩스 대표는 동포 오찬 간담회를 통해 이재명 대통령에게 추진 중인 니켈 원광 채굴 사업 현황과 향후 제련 사업 계획에 대해 설명했다"며 "현재 지정학적 리스크가 부각됨에 따라 원재료에 대한 수급 문제 중요성도 대두되는 만큼 니켈 원광 현지 제련을 통한 국내 공급 계획과 실행은 향후 이차전지 관련 산업에도 중요한 역할을 할 것"이라고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



