조국을 '예수'에 비유한 조국 母… "성모 마음 체험했다" 편지 공개

"십자가 못박힌 예수 보던 성모 마음 2년 체험"

조 전 장관 동생 징역 3년 선고

[아시아경제 나예은 기자] 조국 전 법무부 장관의 모친 박정숙 학교법인 웅동학원 이사장이 김인국 신부에게 보낸 편지가 공개됐다.

김인국 전 천주교정의구현사제단 대표(신부)는 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "남모르게 걱정과 근심을 나눠주시는 방방곡곡의 많은 벗께 어제 오후 받은 편지 일부를 소개한다"며 조 전 장관 모친이 보낸 편지 일부를 공개했다.

해당 편지에서 박 이사장은 "아드님이 십자가에 못 박혀 돌아가시는 모습을 지켜보며 괴로워하시던 성모님의 마음, 지금 제가 2년 넘도록 그 마음을 체험하며 주님의 은총과 자비를 기도드리며 견디고 있다"고 밝혔다.

이어 "저는 어미로서 가족의 희생이 따르더라도 검찰개혁을 포기하지 말라고 아들에게 말했다"며 "이 고통의 긴 터널을 언제쯤 빠져나올지 모르지만 이 시대의 법학자로서 민주주의를 위해 반드시 해야 할 사명이라고 생각한다"고 호소했다.

김 신부는 "이 편지는 짐작하신 대로 조국 장관의 모친께서 쓰신 글"이라며 조 전 장관의 모친을 "고교 시절 세례를 받은 이래 매일 성당을 찾는 신앙인"이라고 설명했다. 이어 "읽고 또 읽으며 생각했다. 어머니께서 이렇게 말씀하셨으면 우리는 끝까지 가야 한다고"라고 강조했다.

조 전 장관이 '예수'에 비유된 것은 처음이 아니다.

황교익 씨는 지난해 12월24일 자신의 페이스북에 "인사청문회장에 조국을 앉혀두고 사퇴하라며 압박을 하고 그 절정의 지점에서 검찰이 기소할 때 저는 예수를 떠올렸다"며 "그들이 조국을 죽이는구나. 조국은 자기 죽음을 몰랐을 리가 없다"고 언급한 바 있다.

이어 "그(조국)는 당당히 죽음의 길을 걸었다. 골고다 언덕길을 조국과 그의 가족이 걸어가고 있다. 가시 왕관이 씌워졌고 십자가를 짊어졌다"며 "검찰 개혁하지 않겠다 했으면, 법무부 장관 앉겠다 했으면 걷지 않았을 길이다. 예수의 길이다. 예수가 함께 걷고 계시다"라고 말했다.

한편 이날(26일) 웅동학원 교사 채용비리 혐의 등으로 기소돼 1심에서 징역 1년을 선고받은 조 전 장관의 동생 조모씨가 항소심에서 징역 3년을 선고받고 법정 구속됐다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr