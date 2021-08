[아시아경제 장효원 기자] 강민석 전 청와대 대변인이 박병석 국회의장 특별보좌관에 임명됐다.

국회 관계자에 따르면 대국민, 대언론 소통을 강화하기 위해 국회의장 특별보좌관직을 신설했고 이 자리에 강 전 대변인을 발탁했다.

강 전 대변인은 경향신문 기자, 중앙일보 논설위원과 정치에디터 등을 거친 언론인 출신으로 지난해 2월부터 올해 4월까지 1년2개월 동안 청와대 대변인으로 근무했다.

다음 달 10일에는 청와대에서 일하며 지켜본 문재인 대통령의 리더십을 기록한 책 '승부사 문재인'도 출간할 예정이다.

