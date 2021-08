과거 한국을 도왔던 아프가니스탄 협력자 및 가족들이 26일 인천공항을 통해 입국해 차량 탑승을 기다리고 있다. 한 어린이가 하품을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

