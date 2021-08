윤희숙 "사직서 의안과 제출, 野 의원 결단 흠집 내기 멈춰달라"

[아시아경제 이현주 기자] 부친의 부동산 투기 거래 의혹으로 국회의원직을 사퇴하겠다고 밝힌 윤희숙 국민의힘 의원이 26일 "사퇴쇼라 비난하기보다 다수당이신 (더불어)민주당이 본회의에서 가결하셔서 사퇴를 완성시켜 주시길 부탁드린다"고 밝혔다.

윤 의원은 이날 문자메시지를 통해 전달한 입장문에서 "의원직 사퇴로 수사를 회피하는 것은 원래 가능하지도 않으며, 오히려 고대하는 바"라며 "기자회견에서 밝힌 대로 부친의 토지 매입 과정에서 전혀 관여한 바가 없으며 수사과정에서 요청이 있을 경우 모든 자료를 투명하게 제출하겠다"고 했다.

이어 "사직서는 어제 기자회견 전 의안과에 제출했다"며 "야당의원의 정치적 결단을 본인 선거나 본인 의혹을 가리기 위해 이용하고 흠집 내는 행태는 멈춰주시길 바란다"고 강조했다.

또한 "의원 본인, 가족, 전 직장에 에르기까지 무분별한 억측과 허위 사실이 유포되고 있어 사실과 다른 부분에 대해서는 엄중히 대응해 나가겠다"며 "일부 언론사에서 의원 가족의 집까지 찾아오는 데 즉시 자제해주실 것을 요청드린다"고 했다.

