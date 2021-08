'호남 동행' 강조한 원희룡…"군사 독재정권의 만행, 죄송"

26~27일 광주 방문 "배제 정치 그만…호남 민주주의 정신, 높일 것"



국민통합 약속…"윤석열, 지지율만 봐선 안 돼…검증 고비 남았다"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 국민의힘 대권주자인 원희룡 전 제주지사는 26일 여당 텃밭인 광주광역시를 찾아 "과거 군사 독재정권의 잘못을 철저히 반성하다"고 사과했다.

원 전 지사는 이날 오후 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "5·18로 대표되는 과거 군사독재 정권에서 국가 공권력이 시민들을 살상했다"며 이렇게 말했다.

원 전 지사는 "민주주의를 지키기 위해 끝없는 반성 위해서 호남과 동행을 하겠다"며 "호남의 민주주의 정신을 높이 빛내는 것으로 명예를 존중하는 것으로 보답하겠다"며 지지를 호소했다.

그는 "호남이라는 이유만으로 차별 받던 '배제의 정치'를 넘어서겠다"며 국민통합도 약속했다.

특히 "고속 성장의 산업화 과정에서도 호남이 상대적으로 소외됐다"며 "인공지능과 지방 중심 성장 시대를 맞아 호남지역이 대한민국 미래를 이끌어나가는 혁신성장의 주도적인 경제세력으로 자리 잡을 수 있도록 국가의 큰 계획을 설계하겠다"고 다짐했다.

그는 재차 '호남 동행'을 키워드를 내걸면서 "정치에서의 배제, 경제에서의 소외를 뛰어 넘어서 대한민국의 주도세력으로 함께 가야 한다"고 했다.

당내 지지율 1위를 달리는 윤석열 후보에 대해선 "앞으로 어떻게 국가를 운영할 것인지에 대해서 준비된 능력이 있는지 모르겠다"며 "앞으로 여야 간 무제한 공방전이 펼쳐질 텐데, 과연 검증을 통과할 수 있나. 큰 고비가 기다리고 있다"고 평가했다.

부동산 투기 의혹을 받는 당내 의원 12명과 관련해선 "부동산 투기는 일벌백계로 다뤄야 한다"면서도 "다만 내용을 보면 투기와 거리가 먼 경우도 있다. 권익위 기준과 당 기준 사이에 논란이 많은 것도 사실"이라고 말했다.

원 지사는 다음 일정으로 광주 양동시장을 방문해 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인을 방문한다.

그는 "IMF 수준의 국난과 민생고를 해결하는 데 있어서 국민들이 모두 한 목소리를 내고 극복해 나가야 한다"고 강조했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr