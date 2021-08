아프간 은행 영업재개에 장사진...현금 부족 혼란지속

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 무장정파 탈레반의 카불 입성 이후 문을 닫았던 아프간 현지 은행들이 영업을 재개했다. 그러나 현금부족에 따른 혼란이 지속되면서 시민들의 불편이 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

25일(현지시간) 알자지라방송에 따르면 이날 아프간 수도 카불 등 주요 대도시에서 지난 15일 탈레반의 카불 입성 이후 잠정 폐쇄됐던 은행들이 다시 재개됐다. 열흘만에 은행이 개장되면서 새벽부터 은행에서 현금을 찾으려는 시민들이 몰려들면서 각 은행마다 장사진을 이뤘다고 알자지라방송은 전했다.

그러나 아프간 중앙은행이 여전히 정상화되지 못하는 등 아프간의 금융체계가 제대로 작동하지 못하면서 은행들의 현금부족으로 큰 금액은 인출할 수 없는 것으로 알려졌다. 일부 은행에서는 아예 현금 인출 서비스를 중단한 상태다. 앞서 아프간 은행들은 탈레반의 공세에 따른 치안불안으로 폐쇄됐지만, 현재는 현금부족으로 정상 가동이 늦어지고 있다.

미국이 탈레반의 자금줄을 차단하기 위해 아프간 중앙은행 자산을 모두 동결한데다 국제통화기금(IMF)도 아프간에 예정된 특별인출권(SDR) 배정을 보류하고, 세계은행(WB)마저 금융지원을 중단했기 때문으로 추정된다. 앞서 아프간 중앙은행은 미 연방준비제도(Fed·연준)와 국제결제은행(BIS), 세계은행(WB) 등 국제 금융기관에 총 90억달러(약 10조5000억원)의 자산을 보유 중이었던 것으로 알려졌다.

현금이 씨가 마르면서 아프간 실물 경제는 큰 어려움을 겪고 있다. 한 카불 시민은 알자지라방송과의 인터뷰에서 "4시간을 기다렸지만, 은행 안으로 들어서지 못했다"며 "은행에 2만 아프가니(약 27만원)가 있는데 이를 찾으려면 며칠 더 걸릴 것 같다"고 말했다.

현금부족으로 공무원 월급지급이 불가능해지며 관공서와 민간 사업장 등도 문을 닫으면서 사실상 실업 상태에 놓인 이도 급증했다. 탈레반은 최근 재무부가 공무원 월급을 지급할 것이라고 했지만 시민들은 이 약속에 대해 회의적이라고 알자지라는 전했다.

탈레반은 앞서 지난 23일 탈레반 운영자금을 관리하던 모하마드 이드리스를 중앙은행 총재 권한 대행으로 임명하며 경제 혼란 수습에 나선 상태다. 이드리스는 달러의 해외 송금을 막고 은행도 일단 재개했다. 그러나 극심한 인플레이션까지 겹치면서 아프간 경제상황은 점점 악화되고 있는 것으로 알려졌다.

