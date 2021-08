롯데쇼핑, '리조이스 심리상담소' 동탄점 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 롯데쇼핑이 지난 20일 문을 연 롯데백화점 동탄점에 '리조이스 심리상담소'를 오픈했다. 롯데백화점 부산 센텀시티점과 롯데마트 잠실점에 이은 세번째 리조이스 심리상담소다.

롯데쇼핑은 26일 "동탄점이 위치한 화성시는 40대 이하 인구 비중이 약 72%로 전국 평균보다 약 13%포인트 높은 젊은 도시이면서 출산율 수도권 1위, 맘카페 회원 수 40만명 이상 등 자녀를 키우는 30~40대 '젊은 맘'들이 많다"며 "이같은 특성을 반영해 리조이스 심리상담소 입점을 1순위로 고려했다"고 말했다. 앞서 리조이스 심리상담소 1·2호점을 찾는 고객을 분석한 결과 여성 구성비가 80%, 20~30대 구성비가 50% 이상 차지하고 있는 것으로 나타났다.

롯데쇼핑은 리조이스 심리상담소가 동탄 주민들의 마음을 치유하는 공간으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다. 대표적인 상담 콘텐츠로는 성격·기질 검사, 부모·양육 상담, 커플·부부·가족 상담 등이 있다. 상담 프로그램도 동탄 주민들을 위한 맞춤으로 기획, 육아에 어려움을 겪고 있는 엄마들을 위한 심리 케어는 물론 아이들을 위한 심리 상담, 아동지능검사 등도 특화했다. 전문 심리 상담 자격을 보유한 우수 상담사가 상주해 아이들의 정서도 케어해 줄 예정이다.

홈페이지를 통해 사전 예약, 현장 접수 등이 가능하다. 오픈을 기념해 모든 상담 프로그램에 대해 50% 할인 프로모션을 진행한다. 미술 테라피, 컬러 테라피 등 가족과 함께 할 수 있는 무료 원데이 클래스도 지속적으로 진행할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr