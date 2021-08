한국공항공사, 드론 활용 항공등화시설 점검시스템 개발 MOU

[아시아경제 이동우 기자] 한국공항공사는 26일 네스앤텍, 유양산전과 ‘드론을 활용한 항공등화시설 자동점검시스템’ 개발을 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 세 기업은 시스템개발과 시험비행, 영상분석 등 드론을 활용한 항공등화시설 자동점검시스템 개발에 상호 협력하기로 합의했다. 시스템 개발을 위해 정부지원금 16억원, 연구개발비를 포함해 약 22억원이 투입되고 한국산업기술진흥원의 지원을 통해 2022년까지 개발을 완료할 예정이다.

현재 공사가 운영하는 전국 14개 공항에는 3만여 개의 항공등화가 설치돼 있다. 드론을 활용한 자동점검시스템이 상용화할 경우 항공등화에 대한 보다 정밀한 관리가 가능해 항공기 안전운항에 기여할 것으로 기대된다.

손창완 한국공항공사 사장은 “각 사가 보유한 전문지식과 노하우를 서로 공유하고 협력하여 높은 수준의 점검시스템이 개발될 것으로 기대한다”며 “향후 해외공항 수출 등 해외시장에도 진출하여 미래성장 동력을 확대해 나가겠다”고 말했다.

