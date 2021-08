부릉, '배민상회' 식자재 배송 전략적 업무제휴

당일 17시까지 주문시 익일 부릉이 책임배송

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 우아한형제들의 식자재 전문몰 '배민상회'의 배송을 9월부터 수행한다고 26일 밝혔다. 이로써 부릉은 식자재 배송까지 비즈니스를 확장해 종합 물류 기업으로서 사업 포트폴리오를 더 강화하게 됐다.

배민상회를 통해 당일 17시까지 식자재 주문 시 부릉이 익일까지 빠른 배송을 담당한다. 주문한 상품들은 신선도 유지를 위해 부릉의 저온 냉장냉동 탑차가 수도권과 강원지역으로 안전한 배송을 책임진다. 배송은 주 6일 이뤄진다.

메쉬코리아는 김포와 남양주 풀필먼트센터, 도심형 물류센터 마이크로풀필먼트센터(MFC) 등 전국 450여개의 물류 거점을 기반으로 4륜차 운영 역량을 동원해 식자재 유통물류 프로세스 전반에 대한 디지털화를 추진하고 있다.

유정범 메쉬코리아 대표는 "일반 식음료와 비교해 기존 식자재 배송은 물품 누락 등의 오배송, 보관 창고나 운송 수단의 설비 미흡으로 인한 제품 신선도 하락 등 업주들의 불만의 빈도가 적지 않은 까다로운 업무"라며 "부릉은 식자재의 신선도를 온전히 유지할 수 있는 최신 물류 설비뿐 아니라 배송의 정시성을 담보할 수 있는 AI, 빅데이터 기반의 IT 운송 솔루션을 통해 국내 최고 수준의 식자재 배송 품질을 제공하고 있다"고 말했다.

