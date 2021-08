[클릭 e종목] “휴켐스, MNB 장기공급 계약이 부정적 효과 만회”

휴켐스, 15년 간 3조7000억원 규모의 MNB 공급계약 체결

대신증권 "휴켐스, 목표주가 기존 3만원에서 3만1500원으로 상향"

[아시아경제 공병선 기자] 최근 모노니트로벤젠(MNB) 공급 계약을 체결한 휴켐스가 한화솔루션의 질산유도품(DNT) 자체 생산 관련 우려를 만회할 것으로 보인다. 탄소배출권 가격의 상승도 성장에 기여할 것으로 점쳐진다.

26일 대신증권은 휴켐스의 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 3만원에서 3만1500원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 올해 초부터 유지됐던 목표주가를 약 8개월 만에 끌어올린 것이다. 휴켐스의 전일 종가는 2만7450원이다.

MNB 공급 계약이 성장 동력이 될 것으로 관측된다. 25일 휴켐스는 2024~2038년 15년 간 총 3조7000억원 규모의 MNB를 장기 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 한상원 대신증권 연구원은 “이번 계약을 통해 연 평균 매출 2500억원이 발생할 것으로 예상된다”며 “한화솔루션의 DNT 자체 생산 계획 발표로 우려가 확대됐지만 신규 계약이 부정적 효과를 만회할 것”이라고 설명했다.

탄소배출권 가격 상승도 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다. 이달 들어 KAU21 거래량이 증가하는 동시에 가격도 오르고 있다. 지난 11일 KAU21은 상한가를 기록했으며 현재 톤당 3만원까지 상승했다. 지난달엔 평균 2만원 내외로 거래된 바 있다. 유럽의 배출권 가격은 국내 대비 2배 이상이고 3차 계획기간이 본격적으로 시작된다는 점을 감안하면 배출권 가격은 추가 상승할 것으로 예상된다.

다만 대신증권은 휴켐스의 3분기 영업이익이 전 분기 대비 17% 감소한 226억원을 기록할 것이라고 전망했다. 이는 시장전망치(컨센서스) 258억원 대비 12.4% 하회하는 수준이다. 한 연구원은 “배출권 가격이 최근 반등했지만 여전히 기대보다 낮은 수준”이라며 “톨루엔디이소시아네이트(TDI) 스프레드 약세로 수익성도 전 분기 대비 둔화될 것”이라고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr