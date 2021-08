▶남금자씨 별세, 강창, 욱(캠코 국유재산조사부 팀장), 혜경, 혜명 모친상, 엄신영, 최영미 시모상, 최현철 장모상= 25일 경북 안성시 수상동 안동전문장례식장 특실 3층, 발인 27일 오전 7시, 장지 구담봉안경당

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr