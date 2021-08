경찰, '대규모 환불 사태' 머지플러스 본사 압수수색…12시간만에 종료(종합)

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 대규모 환불 사태를 일으킨 머지플러스 본사에 대한 압수수색을 실시해 관련 자료를 확보했다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 25일 오전 10시15분께부터 전자금융거래법 위반 혐의를 받고 있는 머지플러스 본사, 머지서포트, 결제대행사 등 5개소에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 압수수색은 약 12시간만인 오후 10시10분께 종료된 것으로 알려졌다. 경찰은 머지플러스의 전산서버 자료 등을 압수한 것으로 알려졌다.

경찰은 이날 권남희 머지플러스 대표(37)와 권강현 이사(64·전 삼성전자 전무), 공동 설립자로 알려진 권보군씨(34) 등 3명에 대해 출국금지 조치했다. 이들은 전금법 위반 혐의로 입건됐다. 금융감독원의 수사 의뢰를 받은 경찰은 머지플러스가 관계기관에 등록 없이 선불영업을 했다는 혐의 등을 들여다보고 있다. 경찰 관계자는 "피해금액이 크고 다수의 피해자가 발생한 사안인 만큼 신속하고 엄정하게 수사를 이어가겠다"고 밝혔다.

경찰청은 최근 금융감독원으로부터 머지포인트 운영사인 머지플러스의 전자금융거래법(전금법) 위반 혐의에 관한 수사 의뢰서를 접수했다. 이달 18일 경찰청은 해당 사건을 서울경찰청 금융범죄수사대에 하달했다.

머지플러스는 '무제한 20% 할인'을 표방하며 회원을 100만명까지 끌어모았다. 지난 11일 머지플러스는 금융당국의 전자금융업 등록 요청을 이유로 현금성 '머지머니' 판매를 중단하고 사용처를 축소한다고 기습 발표했다. 이후 환불을 요구하는 이용자가 서울 영등포의 머지플러스 본사로 몰려드는 등 혼란이 이어지고 있다.

