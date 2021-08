김오수 총장 "형사부·공판부 업무 중요… 인사에 반영할 것"… 부산고검·지검 방문

고 김홍영 검사 묘소 찾아 참배

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 김오수 검찰총장이 25일 부산고검·지검을 방문해 검사·직원들과 가진 간담회에서 형사부·공판부 업무의 중요성을 강조하며 이를 인사평가에 반영하겠다고 밝혔다.

취임 후 첫 지방검찰청 순회 일정으로 이날 오후 부산고검·지검을 찾은 김 총장은 "일선 검사들이 어려운 여건에서도 창의적으로 잘해주고 있어 총장으로서 너무 고맙다"며 "대검에서 여러 제도개선을 통해 뒷받침하도록 하겠다"고 했다.

또 그는 "현안사건에 대한 수사도 중요하지만 형사부나 공판부에서 많은 사건을 묵묵히 처리하고, 사소한 사건이라도 정성스럽게 처리하는 것도 그에 못지않게 중요하다"며 "이를 인사·평가에 반영하겠다"고 밝혔다.

마지막으로 김 총장은 "검찰수사관의 역할과 수사과·조사과 관련 제도개선을 추진 중에 있다"며 "검사와 검찰수사관이 서로 보완하고 상생하는 방향으로 해나가겠다"고 했다.

김 총장은 이날 간담회를 마친 뒤 부산고검·지검 간부들과 함께 고 김홍영 검사의 묘소를 찾아 참배하고 추모의 시간을 가졌다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr