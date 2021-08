한국행 오른 아프간 여성 "탈레반으로부터 가족 목숨 구해야 했다"

[아시아경제 유인호 기자] “한국으로 오는 것은 쉬운 결정이었다. 탈레반으로부터 가족들의 목숨을 구하기 위해서 그래야만 했다.”

아프가니스탄에서 탈출에 성공한 아프가니스탄 여성A씨는 한국에 오게 된 배경을 이렇게 설명했다.

한국 정부 지원으로 카불에서 탈출한 A씨는 경유지인 파키스탄 이슬라마바드에 도착한 뒤 인터뷰에 응했다. 인터뷰는 외교부 기자단 요청으로 전날 이슬라마바드 공항에서 성사됐다.

그는 카불 주재 한국대사관에서 2013년 9월부터 2년 4개월간 근무했다. 그는 한국행을 택할 수 있는 427명의 '아프간 협력자'에 포함됐다.

A씨는 한국 군 수송기를 타고 가장 먼저 카불을 탈출한 26명 중 한 명으로, 남편 및 두 아들과 함께 26일 한국에 도착한다.

카불에서 비교적 먼 지역에서 살았다면서 공항까지 가는 과정도 소개했다.

A씨는 “우리는 아침 일찍 집을 떠나 공항으로 향했는데 (다른 이들과 달리) 탈레반 검문소는 접하지 못했다”면서 “공항으로 가는 길이 달랐기 때문으로 널리 알려진 길이나 고속도로는 이용하지 않았다”고 말했다.

1주 전에 한국행이 결정됐다는 그는 “1주일 간 매일 (대사관측과) 이메일로 소통하며 상황을 체크했다”며 “대사관 측에서 언제, 어디까지 와야 한다고 알려줬다. 여행증명서를 받은 3∼4일 후 여기에 오게 됐다”고 전했다.

그는 한국 정부에 하고 싶은 말이 있느냐는 질문에 대해 “그저 ‘고맙다’라는 말 이외에 더할 말은 없다”고 했다.

아프간에서 한국인들과 3년간 일을 했다는 남성 B씨도 고향을 떠나기로 한 이유는 A씨와 비슷하다. 한국대사관에서 일한 적이 있다는 B씨는 “탈레반은 외국 기관에서 일했던 사람들을 찾으려 하고 있다“며 “탈레반은 나와 내 가족에게 위험하다”고 말했다.

그러면서 “카불공항은 여권 소지 여부와 관계없이 안으로 들어가려는 인파로 상황이 매우 안 좋았다”면서 “한국 팀은 우리를 공항 내부로 들여보내기 위해 밤낮으로 노력했다”고 한국 정부에 감사를 표했다.

