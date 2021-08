탈레반, 국방장관에 관타나모 수용인사 지명

[아시아경제 김혜민 기자] 아프가니스탄을 다시 장악한 이슬람 무장단체 탈레반이 국방장관 대행으로 관타나모 미국 해군기지 수용소에 수감됐던 인물을 지명한 것으로 드러났다.

24일(현지시간) 외신에 따르면 탈레반은 압둘 카윰 자키르(48)를 국방장관 대행으로 지명했다.

그는 2001년 테러와의 전쟁을 명분으로 아프간을 침공한 미군에 체포돼 수용됐으며, 2007년 조지 부시 전 미국 대통령 재임 시절 풀려났다. 자키르는 석방 당시 "미국인들이 나의 고국을 재건하고 있어 기쁘다. 미국을 반대할 이유가 없다"고 말했지만 1년 뒤 탈레반에 다시 합류했다.

그는 탈레반 총사령관이 되기 전 아프간 남부 헬만드주에서 아프간 보안군 및 미군 등과의 교전을 지휘하며 영향력을 행사한 것으로 알려졌다.

카타르 국영 알자지라 방송은 그가 사다르 이스마일 카니 이란 혁명수비대 쿠드스군 사령관과 친구이며, 과거 이란에서 무기체계를 지원받은 적도 있다고 보도했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr