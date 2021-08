영화 '모가디슈' 떠올리게 한 아프간인 국내 이송작전

靑, 아프간인 국내 이송 배경 설명…"함께 일한 동료, 신변에 위해 느껴 한국에 도움 요청"

[아시아경제 류정민 기자] "당초에는 외국 국적의 민항기를 보내는 것을 검토했지만 (아프가니스탄) 카불의 상황이 급격하게 악화돼서 군 수송기를 통해서 가게 됐다."

청와대 관계자는 25일 한국 조력 아프간인들의 국내 이송 작전 배경과 관련해 이렇게 말했다. 영화 '모가디슈'에서 한국인들이 현지의 내전 상황을 뚫고 극적으로 탈출에 나선 것처럼 아프간 상황도 급박하게 돌아갔다.

정부는 우리 국민의 안전과 대사관 직원들의 안전은 물론이고 한국에 도움을 줬던 아프간인들의 탈출을 위해서 힘을 썼다.

청와대 관계자는 "아프간 사태가 난 다음에 저희가 가장 신경을 썼던 것은 우리 국민의 안전이었다. 우리 국민이 안전하게 출국할 수 있도록 하는 것을 가장 지원을 했고, 이어서는 대사관 직원들 나오게 되는 것을 신경을 썼다"고 말했다.

청와대 관계자는 "대사관하고 코이카 그리고 우리가 운영했던 바그람의 한국 병원이라든지, 직원훈련원, 또 차리카르의 한국 지방재건팀에서 같이 일했던 아프간 분들이 신변에 위해를 느낀다고 하면서 한국으로 갈 수 있도록 도와달라고 요청을 해왔다"면서 "이분들은 우리하고 함께 일한 동료인데 이런 분들이 심각한 상황에 처한 데 대한 도의적인 책임이 있다"고 설명했다.

한국을 도왔던 아프간인들의 어려움을 모른채 할 수 없었다는 의미다.

청와대 관계자는 "우리가 인권 선진국으로서 갖는 국제적인 위상, 또 우리하고 유사한 입장에 있는 나라들이 하는 일들을 다 검토를 해 가지고 이분들을 어떻게 한국에 모셔올 것인가 검토를 했다"면서 "현지에 있는 외교부와 우리 국방부 이렇게 쭉 협의를 가졌고, 정부 내에서 광범한 긴밀한 협조가 이뤄졌다"고 설명했다.

청와대 관계자는 "8월 말이 일종의 시한처럼 돼 있기 때문에 조금 시간이 늦어지면 이분들이 나오지 못하거나 또 나오는 데 굉장히 어렵게 될 것을 생각해서 조금 서둘렀다"면서 "여러 가지 사정이 있었는데, 생각보다 훨씬 많은 분이 올 수 있었다"고 말했다.

청와대는 한국으로 이송되는 아프간인들의 신분은 난민이 아니라 특별공로자격이라고 밝혔다. 청와대 관계자는 "일단 이분들은 난민이 아니라 특별공로자로서 입국을 하게 된다. 별도의 특별체류허가 방식"이라며 "난민으로 받아들이기 위해서는 별도의 난민 심사 절차가 필요하다"고 전했다.

청와대 관계자는 "일단 한국에 온 다음에 개인 의사에 따라서 난민법에 따른 난민 신청은 가능하다"면서 "입국하면 그 이후의 절차는 법무부를 중심으로 업무를 추진하게 되고, 정착의 지원이라든지 여러 가지 일들을 차차 결정하게 될 것 같다"고 말했다.

한편 청와대는 아프간인의 임시생활시설과 관련해서 "수용할 수 있는 규모, 구비된 시설, 이용 기간을 검토했는데 충북 진천에 있는 국가공무원 인재개발원이 수요를 다 충족할 수 있는 시설이었다. 정부 시설 중에서 가용한 자원을 활용한다는 측면이 있었다"고 설명했다.

