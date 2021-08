[특징주]디에이테크놀로지 '카카오모빌리티 IPO 절차 돌입'…위즈돔 2대주주 '부각'

[아시아경제 유현석 기자] 디에이테크놀로지 디에이테크놀로지 196490 | 코스닥 증권정보 현재가 6,840 전일대비 430 등락률 +6.71% 거래량 1,456,918 전일가 6,410 2021.08.25 11:28 장중(20분지연) 관련기사 디에이테크놀로지 “e모빌리티·전고체 배터리 등 2차전지 사업 다각화 진행 중”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일디에이테크놀로지, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.7% close 가 강세다. 카카오모빌리티 기업공개(IPO) 절차 돌입 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

디에이테크놀로지는 25일 오전 11시12분 기준 전거래일 대비 8.27%(530원) 오른 6940원에 거래됐다.

관련업계에 따르면 전날 카카오모빌리티는 국내외 주요 증권사에 상장 계획을 담은 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 2017년 카카오의 스마트모빌리티 사업부로부터 자회사로 분리됐다. 모바일 모빌리티 플랫폼 ‘카카오T’를 통해 국내 택시 중개 시장 점유율 80%를 차지하며 시장 가치를 인정받았다.

택시 중개뿐 아니라 가맹택시(브랜드 택시·카카오T블루) 사업에서도 국내 업체 중 최다 수준인 2만6000대의 택시를 확보하며 업계 선두를 달리고 있다. 대리운전 시장에서는 최근 전화콜(전화 호출) 1위 ‘1577 대리운전’ 운영사와 제휴해 점유율 확대를 꾀하고 있다. 카카오T를 통해 퀵·택배 중개, 대중교통·항공 예약 등 사업에도 진출했다.

디에이테크놀로지는 위즈돔의 2대주주로 있다. 위즈돔은 카카오T의 '울트라 코리아 카카오 티 셔틀버스' 운행사로서 서비스를 제공한 바 있다. 위즈돔의 셔틀버스는 서울권, 수도권, 지방권 등 행사장행 노선 19개가 운영됐다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr