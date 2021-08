국내 보톡스 1위 휴젤,1.7조원에 GS그룹 품으로…글로벌 진출 가속도(종합)

[아시아경제 서소정 기자] GS그룹 컨소시엄이 국내 보툴리눔 톡신(보톡스) 1위 기업 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 212,700 전일대비 13,400 등락률 -5.93% 거래량 194,879 전일가 226,100 2021.08.25 11:04 장중(20분지연) 관련기사 휴젤, 2Q 연결 영업익 59% 증가줄잇는 M&A, 시장엔 약일까 독일까[클릭 e종목]"휴젤, 매각 이슈보다 실적 성장에 주목해야…목표가↑" close 을 1조7000억원에 인수했다. 휴젤은 국내 보톡스 시장에서 독보적인 입지를 차지하는 데다 GS그룹은 최근 바이오 사업 역량 강화에 적극 나서고 있어 중국 등 글로벌 진출 시너지가 날 것으로 기대된다.

휴젤은 최대 주주인 'LIDAC'(Leguh Issuer Designated Activity Company)이 GS그룹의 다국적 컨소시엄(APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS)과 최대 주주 변경을 수반하는 주식 양수도계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 전환 가능 주식 수 80만1281주를 포함한 총 615만6932주(총 발행주식수의 46.9%)에 대한 양수도 대금은 약 1조7000억원이다.

GS그룹의 다국적 컨소시엄은 GS그룹과 국내 사모펀드 IMM인베스트먼트가 공동 출자한 해외 법인 특수목적법인(SPC), 아시아 헬스케어 전문 투자 펀드 CBC 그룹, 중동 국부펀드 무바달라(Mubadala)로 구성됐으며, CBC 그룹이 최대주주다.

휴젤 관계자는 "다양한 바이오 사업을 전개 중인 GS그룹과 헬스케어 분야 성공 사례를 갖춘 IMM인베스트먼트를 비롯해 아시아 최대 바이오 및 헬스케어 전문 투자 펀드인 CBC그룹과 무바달라와 유기적인 시너지를 창출할 것으로 기대한다"고 말했다.

中 적극 공략…글로벌 의료 미용 시장 진출 가속도

GS그룹이 휴젤을 품에 안으면서 중국을 포함한 글로벌 의료 미용(메디컬 에스테틱) 시장 진출에 가속도가 붙을 전망이다.

LIDAC은 지난 2017년 약 9300억원을 투자해 당시 동양에이치씨가 최대 주주로 있던 휴젤의 경영권을 인수했다. 최대주주 변경 이후 휴젤은 국내에서 시장 점유율 1위를 차지하며 안정적인 성장을 이어갔다. 국내 HA필러 시장에서도 경쟁력을 확보하며 2019년 시장 점유율 1위를 달성했다.

동남아시아, 라틴아메리카 등 28개국에서 보툴리눔 톡신을 판매하고 있는 휴젤이 가장 공을 들이고 있는 시장은 중국이다. 지난해 세계에서 4번째, 국내 기업으로는 최초로 중국 보툴리눔 톡신 시장에 진출해 선점 기회를 얻었다. 중국 보툴리눔 톡신 시장은 2025년까지 1조7500억원 규모에 이를 전망이다.

관련 업계는 GS그룹 컨소시엄이 휴젤 인수에 나서면서 국내 점유율 강화는 물론 글로벌 진출에 더욱 탄력을 받을 것으로 전망하고 있다. GS그룹과 다른 투자자들의 해외 네트워크를 적극 활용해 품목허가에 속도를 내고, 판매망을 확충하면서 글로벌 입지를 강화할 수 있다는 것이다.

휴젤 관계자는 "유럽과 미국 시장은 각각 올해, 내년 품목허가 승인이 유력하다"면서 "HA필러 역시 유럽, 라틴아메리카 시장 등에서 빠른 매출 확대를 이어가는 등 메디컬 에스테틱 기업으로서 글로벌 시장 경쟁력을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

국내에서도 휴젤은 경쟁업체의 부진으로 입지를 더욱 강화하고 있다. 메디톡스가 품질 이슈 문제로 곤혹을 치른 데다 보툴리눔 톡신 균주 출처를 둘러싸고 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 192,000 전일대비 3,700 등락률 +1.96% 거래량 22,831 전일가 188,300 2021.08.25 11:04 장중(20분지연) 관련기사 꺼지지 않는 대웅 vs 메디톡스 분쟁… ITC 결정 무효화 효력 두고 논란 재점화'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"대기업 러브콜에 몸값 뛰는 보톡스株 close 와 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 500 등락률 -0.30% 거래량 43,617 전일가 167,500 2021.08.25 11:05 장중(20분지연) 관련기사 충분한 백신 확보·치료제 개발…코로나19 공존 성패 좌우 대웅제약 자회사 아이엔테라퓨틱스, 안구통증치료제 개발 협약 '매출 1조 클럽' 제약·바이오社 2분기도 호실적 close 이 장기적인 소송전을 벌이면서 주춤하는 사이 2016년부터 선두를 굳혀왔다.

업계 관계자는 "GS그룹이 휴젤 인수를 통해 바이오 사업에 처음 뛰어든 만큼 앞으로 적극적인 지원에 나설 공산이 크다"며 "중국을 비롯해 유럽, 미국 등 글로벌 점유율 확대에 시너지를 낼 것으로 기대한다"고 내다봤다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr