[아시아경제 송화정 기자] 휴켐스 휴켐스 069260 | 코스피 증권정보 현재가 29,950 전일대비 5,900 등락률 +24.53% 거래량 9,424,939 전일가 24,050 2021.08.25 11:04 장중(20분지연) 관련기사 휴켐스, 금호미스이화학과 3.6조 MNB 공급계약 체결신약 개발 기업으로 재평가된 “애니젠”, 가파른 상승세!휴켐스, 2분기 영업이익 271억원…전년동기대비 60%↑ close 가 모노니트로벤젠(MNB) 공급 계약 체결 소식에 강세다. 장중 52주 신고가를 기록했다.

25일 오전 10시36분 기준 휴켐스는 전일 대비 4150원(17.26%) 오른 2만8200원에 거래됐다. 장중 2만8500원까지 올라 52주 신고가를 경신했다.

이날 휴켐스는 금호미쓰이화학과 3조6854억원 규모의 MNB 공급계약을 체결했다고 공시했다. 오는 2024년 3월1일부터 15년 간 금호미쓰이화학에 MNB 37만t을 공급한다. 이중 17만t은 기존계약(2009~2023년)의 종료 전 갱신계약이다. 판매가격은 주요 원재료인 벤젠과 암모니아 가격과 환율에 연동한다. 계약금액은 최근매출액 대비 621%에 달한다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr