코오롱 첨단소재 증설에 지자체도 거든다

[아시아경제 최대열 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 75,900 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 68,041 전일가 76,000 2021.08.25 10:58 장중(20분지연) 관련기사 "버리는 옷에서 플라스틱 뽑는다" 코오롱인더·고양시 협력[클릭 e종목] 2Q 웃은 코오롱인더, 하반기 전망도 '맑음'코오롱인더, 2Q 영업익 1036억…전년比 182%↑ close 스트리는 경상북도·구미시와 첨단소재공장 증설 투자 양해각서를 맺었다고 25일 밝혔다. 앞서 코오롱이 대규모 증설을 결정한 가운데 지자체 차원에서도 예산을 보태 돕기로 했다.

이번에 증설하는 설비는 첨단산업 소재로 꼽히는 아라미드다. 고분자 폴리아마이드 섬유로 5㎜ 정도 굵기로 2t가량 자동차를 들어올릴 만큼 강해 마법의 실로 불린다. 방탄복·헬멧을 비롯해 타이어코드·광케이블 등 섬유보강 고무소재나 마찰재로 널리 쓰인다.

코오롱인더스트리는 오는 2023년까지 2369억원을 투자해 구미공장 생산라인을 연산 7500t에서 1만5000t으로 두 배 늘리기로 지난 6월 결정했다. 2017년, 2020년 두 차례 증설 후 2년 만에 이뤄지는 대규모 증설이다. 5G 이동통신용 광케이블, 전기차용 초고성능 타이어소재 등 최근 공급이 받쳐주지 못할 정도로 수요가 급증해 선제적으로 설비투자에 나섰다.

경북도와 구미시의 지원규모는 향후 심사를 거쳐 결정된다. 앞으로 2년간 고용창출 등 지역경제 활성화에도 효과가 있을 것으로 지자체는 내다봤다. 장희구 코오롱인더스트리 사장은 "코오롱인더스트리를 믿고 아낌없는 지원과 투자를 약속해줘 고맙다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr