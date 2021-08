파리바게뜨, 풍기 인삼 농가 돕는 ‘추석 선물세트’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨는 추석을 앞두고 풍기 인삼 농가를 돕는 상생의 가치를 더한 제품과 다양한 선물세트를 선보인다고 25일 밝혔다.

출시 제품은 디저트와 홍삼이 조화롭게 어우러져 만들어내는 은은한 풍미와 기분 좋게 쌉싸름한 맛이 특징이다. 품질 좋은 6년근 풍기 인삼으로 만든 홍삼 절편을 원료로 소비자에게 건강한 맛을, 풍기 인삼 농가에는 희망을 전달하고자 기획됐다.

대표 제품은 ▲파운드 형태의 촉촉한 케이크에 속부터 꽉찬 6년근 풍기 인삼으로 만든 홍삼 절편과 건강한 꿀, 무화과, 피칸, 잣, 대추 등을 듬뿍 더한 ‘꿀삼케익’ ▲바삭하고 달콤한 호두 파이 위에 달콤쌉싸름한 홍삼 절편과 호박씨를 더한 ‘꿀삼호두파이’ ▲부드럽고 달콤한 통팥 만주에 홍삼 절편을 정성스럽게 올려 완성한 ‘통팥만주’ 3종이다.

파리바게뜨는 보름달을 보며 가족의 건강과 복을 기원한다는 의미를 담은 ‘만월빵’도 선보인다. 동그란 보름달을 닮은 만월빵은 순도 99.9% 동판에 구워 속까지 촉촉한 빵 사이에 구수한 팥앙금이나 달콤한 밤앙금을 넣어 만든 제품이다.

이밖에 팥과 밤 두 가지 종류의 만주와 직접 만들어 먹는 모나카 3종, 양갱 4종 등 전통 디저트들로 구성된 ‘감사의 마음 전통세트’, 엄선한 꽃잎과 국산 벌꿀로 만든 히비스커스청과 모나카 3종, 임금님께 진상하던 귀한 원료로 만든 고창 땅콩 전병 등 차와 즐기기 좋은 제품들로 구성된 ‘전통 다과세트’, 한 겹 한 겹 정성껏 구워낸 미니 바움쿠헨, 시간과 정성을 담은 진 카스테라, 부드럽고 달콤한 마들렌 2종으로 구성된 ‘시간의 정성 진 컬렉션’ 등도 판매한다.

