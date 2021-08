제주삼다수, 7월 온라인 주문 70%는 '무라벨'

[아시아경제 임혜선 기자]제주삼다수는 주요 온라인 채널 판매를 분석한 결과 가정배송서비스를 제공하는 삼다수앱에서 7월 한 달 간 판매된 제품 중 무라벨 제품이 전체 매출의 70%에 달한다고 25일 밝혔다.

특히 삼다수앱에서 무라벨 제품 판매 개시 첫 1개월 동안의 성과라는 점에서 더욱 의미가 있다. 같은 기간 쿠팡과 네이버 스마트스토어에서도 ‘제주삼다수 그린’의 비중이 각각 20%, 33%로 나타났다. 이를 통해 2.7t의 비닐 폐기물을 줄여 탄소 배출을 줄이는 성과도 거뒀다.

‘제주삼다수 그린’은 무라벨, 무색캡, 무색병 등 3무(無) 시스템이 적용된 친환경 제품으로 모든 제품이 생산단계부터 재활용을 염두하고 단일재질 원료를 사용하고 있다.

7월에 이어 폭염으로 인해 생수 판매가 큰 폭 증가한 8월에는 무라벨 제품을 찾는 손길이 더욱 늘어났다. 8월 첫 2주동안 삼다수앱에서 ‘제주삼다수 그린’의 비중이 75%를 차지, 전월 동기(7월1~2주) 15%p 증가했다. 쿠팡에서도 전월 보다 8%p 늘어난 25%로 집계됐다.

용량별로 보면 2L 제품 판매가 월등히 높다. 삼다수앱 기준, 무라벨 2L 제품의 7월 매출은 500mL의 두 배에 달하는 것으로 나타났다. 2L 제품은 주로 가정에서 식수로 음용하는 용량이다. 삼다수는 지난해 12월 25일부터 공동주택의 투명페트병 별도 분리배출이 의무화되고 가치소비에 대한 확신이 퍼지면서 소비자들이 무라벨 제품을 선호하는 것으로 파악하고 있다.

‘제주삼다수 그린’은 현재 삼다수앱과 쿠팡, SSG닷컴, 홈플러스 온라인몰 등 이커머스와 전국 홈플러스 매장에서 판매하고 있다. 삼다수측은 대형마트와 SSM 등 오프라인으로 판매처를 확대해 소비자들의 접근성을 높인다는 계획이다.

