[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆지코=차등감자 결정·236억원 규모 유상증자 결정

◆계룡건설=1146억원 규모 천안 오룡경기장 철거부지 민관협력 도시재생리츠사업 우선 협상 대상자 선정

◆화승알앤에이=북경화승R&A기차배건유한공사에 43억원 규모 채무보증 결정

◆효성중공업=1962억원 규모 안성 진사지구 공동주택 신축공사 수주

◆한국조선해양=자회사 현대중공업 1조6747억원 규모 컨테이너선 8척 공사 수주·자회사 현대삼호중공업 1965억원 규모 LPGC 2척 공사수주

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr