인도에 또 코로나 대확산 가능성…"하루 최대 60만명 감염될수도"

[아시아경제 김수환 기자] 올 초 코로나19 대확산을 겪은 인도에 종전보다 더욱 강력한 대유행이 발생할 수 있다는 경고가 나왔다.

24일 PTI통신에 따르면 인도국립재난관리연구소(NIDM)는 전날 공개된 보고서를 통해 만약 현재 백신 접종률이 확대되지 않는다면 다음 유행 때는 하루 최대 60만명의 감염자가 쏟아질 수 있다고 밝혔다.

인도에서는 지난해 9월께 1차 유행이 발생했고, 2차 유행기는 일일 신규 확진자 수가 41만명을 넘어섰던 지난 5월 전후를 말한다.

NIDM의 예상대로라면 3차 유행은 2차 대확산 때보다 더 나빠질 수 있는 것이다.

NIDM은 칸푸르 인도공과대학(IIT)의 전문가를 인용해 3가지의 3차 유행 시나리오를 소개했다.

NIDM은 신규 확진자 수 32만명으로 10월에 절정에 달하고, 9월에만 하루 최대 50만명 감염될 것으로 예상했다. 10월말에는 신규 감염자 수가 최대 20만명에 달할 것으로 봤다.

이와 별도로 지금까지 인도에서는 5억8900만회의 백신 접종이 이뤄졌다.

이 가운데 2차 접종까지 완전히 마친 사람 수는 약 1억3300만명이다. 13억8000만 인구 가운데 9.5% 수준이다.

인도 당국은 애초 이달까지 3억명에 대한 접종을 완전히 마무리 짓는다는 목표를 세웠으나 상당히 차질이 빚어진 셈이다.

앞서 코로나19 확산세가 진정되면서 수도 뉴델리 등 전국에서는 대중교통 운행, 상점 영업 등이 거의 정상화됐다.

이런 가운데 인파가 몰린 고산 휴양지와 쇼핑몰 등이 새로운 감염 온상이 될 수 있다는 우려도 나오고 있다.

나렌드라 모디 총리는 최근 휴양지와 도시 시장에서 마스크를 쓰지 않거나 사회적 거리두기가 전혀 지켜지지 않는 모습이 보이는데 이는 좋지 않다며 "걱정할 이유가 생기고 있다"고 지적하기도 했다.

한편, 인도의 누적 확진자 수와 사망자 수는 이날 각각 3247만4773명, 43만5110명을 기록했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr