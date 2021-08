국내 최대 반도체 장비업체 '세메스' 6천억 투입해 용인에 R&D센터

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 국내 최대 장비업체인 세메스(주)가 경기도 용인 기흥구 고매동에 6000억원을 투입해 R&D센터를 건립한다.

용인시는 24일 경기도, 세메스와 이 같은 내용을 담은 '세메스 용인R&D 건립 투자유치 양해각서'를 체결했다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 세메스는 2024년까지 6000억원을 투입해 용인시 기흥구 고매동 764번지 10만㎡에 반도체 핵심 장비 연구개발 및 기술 육성을 위한 R&D센터를 조성한다.

시와 경기도는 내년 상반기 착공할 수 있도록 산업단지 조성계획 등의 인ㆍ허가를 신속 지원하고 기업과 함께 고용 창출 등 지역경제 활성화를 위해 노력키로 했다.

R&D센터는 건축물 연면적 16만5000㎡ 규모로 국내 최대 반도체 장비 연구개발 시설이 될 전망이다.

세메스는 이곳에 차세대 반도체 양산설비 평가와 반도체 부품 관련 기술 개발 등을 진행할 수 있는 연구개발 목적의 팹(Fab)을 구축한다.

시는 R&D센터 건립으로 일자리 5000개와 2조원 규모의 경제효과가 발생할 것으로 기대하고 있다.

특히 처인구 원삼면에 조성 중인 '용인 반도체클러스터'와 삼성전자 기흥 캠퍼스 등과 연계해 차세대 설비 개발로 반도체 장비 국산화 촉진과 기술경쟁력을 제고하는 데도 큰 시너지를 낼 것으로 보고 있다.

강창진 세메스 대표는 "고매동 R&D센터 건립으로 세계 최고의 반도체 기업이 2곳이나 위치한 지리적인 이점을 활용하고 적극적인 역량강화를 통해 글로벌 TOP5 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.

이한규 도 행정2부지사는 "세메스의 용인 R&D센터 설립이 반도체 산업 생태계를 유지ㆍ강화하는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "기업이 불필요한 규제에 발목 잡히지 않도록 세심하게 살피고 기업과 경제가 지속 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했다.

백군기 용인시장은 "국내 최대 규모의 반도체 장비 기업인 세메스가 둥지를 틀게 돼 용인이 명실상부한 K-반도체 벨트의 핵심 도시로 확고한 입지를 굳혔다"며 "R&D센터가 차질 없이 건립될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 했다.

세메스는 1993년 1월 설립해 반도체 전(前)공정설비인 클린(Clean), 에칭(Etch), 스피너(Spinner) 등과 테스트 패키징, 물류자동화, 디스플레이 설비를 생산하는 국내 최대의 반도체 설비기업이다.

2015년 장비업체 최초로 연 매출 1조원을 달성하고 지난해 최대 매출인 2조2000억원을 기록했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr