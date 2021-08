‘지·산·학’ 총괄 플랫폼 부산에 생겼다 … 박형준 시장, 산학협력혁신 이끌 컨트롤타워 출범

24일 부산테크노파크 양정분소서 ‘부산지산학협력센터’ 개소

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 지역-기업-대학의 위기 돌파를 위해 혁신도시 전초기지를 만들었다. 부산테크노파크 양정분소 내 ‘부산지산학협력센터’를 24일 개소하고, 본격적으로 운영에 들어간다.

‘부산지산학협력센터’는 박형준 부산시장의 핵심 공약인 산학협력 혁신도시 부산을 만드는 핵심 거점으로서 역할을 맡는다.

기업·대학·연구소 등이 긴밀하게 결합·융합하는 혁신방안으로 지역 산학협력의 강력한 연결고리가 될 전망이다.

센터는 대학과 기업의 현황을 진단하고 기업·대학 등이 유기적인 협업을 할 수 있게 하는 등 지역대학 혁신유도, 지역인재 양성, 우수기술 기업 이전 역할을 수행할 예정이다.

주요 기능은 ▲지산학협력 기획기능 강화 ▲협업DB 구축 및 수요-공급 간 매칭 추진 ▲지산학협력 생태계 조성을 위한 네트워크 구축·운영 ▲지산학 수요기반 인재양성 ▲지산학 R&D 기획 및 기술이전 지원 ▲市 내부 단위사업 및 네트워크 파악·관리 ▲산학연 일선 현장과 협력·소통 가능한 중개 역할 등이다.

올해는 시작 단계로, 부산지역 내 산학협력 네트워크 관리를 추진할 계획이다. ▲지산학협력 수요공급 실태조사(산학연 관련 각종 시설, 인재, 기술 분야 사전 조사) ▲현장실습지원단 구성·운영(광역단위 현장실습 통합관리시스템 마련) ▲산학협력 DB구축(정보 수요조사를 통해 지역정보 DB 구축) 등 사업을 벌일 예정이다.

내년부터는 산업수요 반영 인력양성 체계구축, 산학연계 현장실습 브릿지 사업, 기업수요기반 현장학습반 운영을 통한 혁신인재 양성 및 취업연계 사업, 산학협력 콘퍼런스, 기술매칭데이 등 다양한 사업을 통해 지역 산학협력의 성장을 이끌 계획이다.

박형준 부산시장은 “센터는 기업 기술 수요와 대학의 기술 공급을 매칭시켜 혁신 주체 역량을 강화하는 등 부산에 인재를 유입시키고 경제를 회생시키는 ‘지산학 협력’의 가장 중요한 역할을 담당할 곳”이라고 말했다.

