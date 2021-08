보복 없다던 탈레반, 미군 통역한 아프간 형제에 사형 선고

[아시아경제 권재희 기자]아프가니스탄을 장악한 무장조직 탈레반이 미군을 도운 아프간 통역관 형제에게 사형판결을 전하는 통지문을 보냈다고 23일(현지시간) CNN이 보도했다.

앞서 탈레반은 "복수는 없을 것"이라며 미국을 도왔던 아프간인들에게 투항을 권유했지만, 이와 상반된 행보를 보이고 있는 것이다.

보도에 따르면 CNN이 입수한 세 통의 통지문에 따르면 탈레반은 손글씨로 작성된 통지문에서 미군 통역으로 활동했던 아프간 주민의 가족에게 재판에 나오라고 명령했다. 첫 번째 통지문에는 통역으로 일한 가족의 신변 안전에 도움을 주고 미국을 도왔다는 혐의가 기재돼있다.

두번째 통지문 역시 손글씨로 작성됐는데 재판에 출석하지 않았음을 확인하는 내용이 담겨있다.

타이핑으로 작성된 세 번째 통지문에서 탈레반은 침략자들에 대한 맹종을 중단하라는 경고를 무시하고 재판 출석요구를 거부했다며 사형판결이 내려질 것이라고 밝혔다.

이 통지문에서 탈레반은 "이는 법원의 결정으로 최종적이고 당신에겐 거부할 권리가 없을 것"이라고 덧붙였다.

통지문에는 탈레반이 공문서에 쓰는 표식이 있었으며, 지난 3개월 사이 세 통의 통지문이 차례로 날아든 것으로 확인됐다.

CNN은 보복 위험을 우려해 통지문을 받은 당사자가 누구인지는 밝히지 않았다.

CNN은 "이 통지문은 탈레반이 미군 협력자와 그 가족을 직접적으로 위협하는 사례 중 하나"라고 지적했다.

탈레반은 아프간을 장악한 후 미군 조력자들에 대한 사면령을 발표했지만 곳곳에서 보복적 처사가 이뤄지고 있다는 보도가 잇따르고 있다.

CNN은 이어 "탈레반 대변인이 지난주 기자회견에서 온건한 이미지를 보여주려 한 것과 실제는 다르다"고 보도했다.

앞서 자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 "아프간에서 아무도 해를 입지 않을 것"이라며 "지금과 20년 전 우리 사이에는 엄청난 차이가 있다"고 언급한 바 있다.

한편 현재 미국을 비롯한 각국은 아프간에 있는 자국 시민은 물론 자국에 통역 등으로 협력했던 현지 주민 및 가족을 대피시키기 위해 총력을 기울이고 있으나 탈레반이 검문소를 설치, 협력자들의 순조로운 이동에 협조하지 않고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr