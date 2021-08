쿠팡 노동자들, 정부에 물류센터 노동자 위한 폭염 대책 촉구

쿠팡 측 "휴게실과 작업공간에 대한 여러 대책 추가로 준비 중"

[아시아경제 공병선 기자] 쿠팡 물류센터 노동조합이 쿠팡 노동자들을 위한 폭염 대책을 정부에 요구했다.

23일 공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회는 중구 민주노총에서 기자회견을 통해 "환기가 되지 않는 건물, 상품을 많이 쌓기 위해 만든 복층 구조 속에서 노동자들은 선풍기에만 의지해 매년 노동을 했다"며 "쿠팡 노동자들은 더위와 추위, 쉴 틈 없는 혹독한 노동에 고통받고 있다"고 밝혔다.

노조는 "쿠팡은 수천대의 냉방장치를 가동한다는 거짓 주장을 한다"며 "심지어 작업장 온도를 확인하기 위해 가지고 들어간 온도계도 반입을 금지하는 등 반인권적 행태를 여전히 멈추지 않고 있다"고 주장했다.

노조가 폭염 기간 동안 측정한 쿠팡 물류센터 온도는 최고 36.1도(7월 31일 고양센터 3.5층)를 기록했다. 지난달 28일, 이달 1일엔 36도, 지난달 31일엔 35.9도까지 오르기도 했다.

이들은 김부겸 국무총리가 약속한 특별근로감독이 아직 이뤄지지 않는다고 비판했다. 김 총리는 경기도 이천 쿠팡 덕평물류센터 화재 사고 이후 특별근로감독을 시행하겠다고 발언한 바 있다.

노조는 "쿠팡은 노동부가 물류센터 노동자들에게 휴게시간을 주라고 권고해도 장관이 직접 현장을 찾아가도 꿈쩍하지 않는다"며 "정부가 특별근로감독과 강제성 있는 폭염·혹한기 종합대책을 마련해야 한다"고 주장했다.

이에 대해 쿠팡 측은 적절한 조치를 취하고 있다고 밝혔다. 쿠팡은 "전국 배송캠프와 물류센터에 생수와 얼음물, 아이스크림, 식염포도당 등을 제공하고 있다"며 "공간별 상황에 따라 물류센터에 냉방시설을 설치했고 휴게실과 작업공간에 대한 여러 대책을 추가로 준비 중"이라고 설명했다.

