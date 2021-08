제12호 태풍 '오마이스', 제주 서귀포 233km 지점 이내 근접

자정께 남해안 상륙할 것으로 관측돼

[아시아경제 공병선 기자] 제12호 태풍 '오마이스'가 제주 서귀포로부터 233km 이내로 가까워졌다.

기상청은 23일 오후 3시 기준으로 오마이스가 서귀포 남남서쪽 약 230km 해상에서 시속 45km로 북진 중이라고 밝혔다. 태풍의 중심기압은 998hPa(헥토파스칼), 최대풍속은 시속 65km다.

주요 지점과 태풍 중심 간 거리는 서귀포 233km, 제주도 258km, 성산 260km, 완도 350km 등이다. 오마이스는 이날 밤 제주도를 지나 자정을 전후로 남해안에 상륙할 것으로 관측된다. 이후 빠르게 온대저기압으로 변질될 것으로 보인다.

이날 오후 4시 기준으로 정체전선과 남풍에 따른 지형적 영향으로 경기도와 충청권, 일부 남부지방에 호우특보가 발효됐다. 경남엔 시간당 20mm 내외의 강한 비가 내리고 있다.

다음날까지 태풍과 서해상 저기압 때문에 전국에 많은 비와 강풍이 불 것으로 전망된다.

이날 오전 12시부터 오후 4시까지 주요 지점 강수량은 보령 외연도 136.5mm, 군산 어청도 137.0mm, 청양 91.0mm, 통영 사량도 74.0mm, 홍성 홍북 71.5mm, 고성 70.5mm 등을 기록할 것으로 예상된다. 같은 시간 주요 지점 최대순간풍속은 시속으로 제주 삼각봉 91km, 신안 가거도 91km, 군산 어청도 68km, 고성 미시령 63km 등이다.

기상청 관계자는 "해상에도 매우 강한 바람이 불고 물결이 매우 높게 일겠으니 소형 선박은 안전한 곳으로 피항하고 항해나 조업을 하는 선박도 안전에 각별히 유의해달라"고 당부했다.

