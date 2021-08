나주시, 9개 공공기관 ‘헌혈 캠페인’ 동참

[나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 23일 대한적십자사 광주전남혈액원이 주관하는 ‘빛가람 사랑의 릴레이 헌혈 캠페인’을 통해 기부된 헌혈증 170장을 기탁받았다고 밝혔다.

이 캠페인은 헌혈뿐만 아니라 지역 응급환자를 위해 헌혈증을 자발 기부하는 행사이며 지난해 6개 공공기관이 참여해 헌혈증 198장을 기부한 바 있다.

올해는 한국콘텐츠진흥원, 한국농어촌공사, 한국문화예술위원회, 농림식품기술기획평가원, 사립학교교직원연금공단, 한전KDN, 한국방송통신전파진흥원, 한국전력거래소 등 9개 공공기관이 동참했다.

김용옥 나주시 총무국장은 “소중한 생명을 살리는 10분의 기적에 동참해주신 공공기관 직원들의 따뜻한 마음에 감사드린다”며 “긴급한 수술 등으로 혈액 수급에 어려움을 겪는 병원과 취약계층을 위해 소중히 사용하겠다”고 말했다.

