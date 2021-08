文대통령-金총리, 보건노조 파업 논의…"노사 원만 협상토록 정부 지원"

청와대 주례회동

[세종=아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령과 김부겸 국무총리는 최근 보건의료, 물류 등 분야에서 파업 움직임을 보이는 것과 관련해 논의를 나눴다고 국무조정실이 23일 밝혔다. 전국보건의료산업노동조합(보건의료노조)은 다음 달 2일 전면 총파업을 예고한 상태다.

국무조정실에 따르면 문 대통령과 김 총리는 이날 낮 청와대에서 주례회동을 갖고 이 같은 노사관계 동향에 대해 논의했다. 특히 코로나19 4차 유행이 전국적으로 확산한 가운데 보건의료노조의 파업이 현실화 될 경우 방역 및 의료체계에 큰 타격이 예상된다.

관련해 김 총리는 문 대통령에게 현 상황을 보고하고 "의료와 방역, 수출 종사자들의 노력으로 다른 나라들과 비교해 양호한 방역 여건과 경제 상황을 유지하고 있는데 대해 감사하다"며 "노사가 원만히 협상을 마무리할 수 있도록 정부 차원의 가능한 모든 지원을 해 나가겠다"고 말했다고 국조실이 전했다.

아울러 문 대통령과 김 총리는 추석 명절을 앞두고 농축수산물 수급 상황도 점검했다. 최근 폭염 및 조류 인플루엔자(AI) 등 가축 전염병 영향으로 농축수산물 물가가 불안 조짐을 보이고 있다.

김 총리는 "그간 평년 대비 높은 수준이었던 계란 가격이 수입 확대와 생산능력 회복 등을 통해 6000원대로 떨어졌고, 채소류 수급 상황도 점차 개선돼 가격이 하향 안정세가 될 전망이"이라며 "추석을 앞두고 성수품 수급 안정을 위해 과일, 채소, 육류와 생선 등을 평년 대비 대폭 확대 방출하는 등 선제적 생활물가 관리에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

한편 정부는 조만간 '코로나 위기 극복·격차 해소·미래 역량 강화'에 중점을 둔 청년특별대책을 발표할 예정이다. 문 대통령은 이날 김 총리로부터 관련 추진 상황과 향후 계획을 보고받았다.

김 총리는 "청년들이 선호하는 일자리를 공급하면서 동시에 기업도 소프트웨어(SW), IT 등 신산업 분야 인력을 안정적으로 확보하는 방안을 검토 중"이라며 "앞으로 청년정책의 인지도와 체감도를 높이는 데 정부 역량을 집중하고, 정책 전달체계의 전면적인 정비 방안 등도 검토해 나가겠다"고 말했다.

정부는 이번 주 중 김 총리 주재로 '청년정책조정위원회'를 열고 관련 안건을 확정해 발표할 예정이다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr