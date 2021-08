홍남기 "금융·외환시장 변동성 커져…필요시 선제 대응"

홍 부총리, 23일 확대간부회의 개최

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 최근 금융·외환시장 변동성에 대해 필요하다면 선제 대응하겠다고 23일 말했다.

홍 부총리는 이날 정부세종청사에서 확대간부회의를 열고 "글로벌 달러 강세와 외국인 주식자금 유출입, 원화 환율 상승 등 국제금융·외환시장 변동성이 커지고 있다"면서 "미국 통화정책의 변화 가능성, 글로벌 코로나 재확산 등 대외여건 불확실성이 높은 만큼 금융 외환시장 안정이 매우 긴요하다"고 말했다.

홍 부총리는 "이런 불확실성이 금융시장 불안을 통해 실물경제에 부정적 영향을 미치지 않도록 시장동향을 24시간 밀착 모니터링하고 필요시 선제적이고 적극적으로 대응할 것"이라고 강조했다.

그는 이어 "방역과 경제 상황이 모두 엄중한 만큼 기재부 직원들이 긴장을 풀거나 소극 행정, 매너리즘에 빠지지 않도록 경계해 달라"며 "이달 말 발표 예정인 내년도 예산안 수립과 수입 계란 1억 개 도입 등에 만전을 기울여 달라"고 당부했다.

