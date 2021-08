[아시아경제 이민우 기자] 자이에스앤디 자이에스앤디 317400 | 코스피 증권정보 현재가 9,410 전일대비 300 등락률 +3.29% 거래량 195,185 전일가 9,110 2021.08.23 15:17 장중(20분지연) 관련기사 자이에스앤디, GS건설과 369억 규모 용역 계약자이에스앤디, 양평자이비즈타워 수분양자에 212억원 규모 채무 보증 결정자이애스앤디, 1Q 영업익 101억원…전년比 262%↑ close 는 성안디엠피와 453억원 규모의 '부산 암남동 공동주택 신축사업 공사도급계약'을 체결했다고 23일 공시했다. 이는 지난해 별도 매출의 12.73%에 해당하는 수준이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr