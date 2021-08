광주시교육청, 2188억 원 규모 추경 예산 편성

교육 회복·안전망 구축·학교지원 확충·교육환경 개선 중점

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청이 제2회 추경에 2188억원 규모의 예산을 편성했다.

광주시교육청은 기정예산 2조4193억 원보다 2188억 원(9.0%) 증가한 2조6381억 원 규모의 ‘2021년도 제2회 광주광역시교육비특별회계 세입·세출 추가경정예산안’을 지난 20일 시의회에 제출했다고 23일 밝혔다.

이번 추가경정예산안은 보통교부금 및 특별교부금, 유아교육지원 특별회계전입금 등 중앙정부이전수입 2072억 원, 지방자치단체와 기타 이전수입 54억 원, 자체수입 62억 원을 세입재원으로 활용했다.

코로나19로 인한 교육 결손을 회복하고, 2학기 전면 등교로 인한 교육안전망 구축, 학교지원 확충 및 교육환경 개선에 중점을 두고 예산을 편성했다.

먼저 학습결손 해소 및 미래교육 수요 대응을 위한 교육 회복 추진을 위해 397억 원을 편성했다.

코로나19 장기화로 인한 학습 및 심리·정서, 사회성 결손을 종합적으로 극복하기 위해 ▲학습보충지도 20억 원 ▲고등학교 수학여행비지원 5억 원 ▲학교폭력예방교육 및 캠페인 3억 원 ▲특수학생 및 다문화학생 맞춤형 교육 5억 원 ▲직업계고 실험실습실 유해환경 개선 25억 원을 반영했다. 또 원격교육 및 4차 산업혁명 시대에 부응한 미래교육 수요 대응으로 ▲학생 스마트기기 보급 261억 원 ▲사립유치원 정보기기 3억 원 ▲수업환경개선 및 기자재지원 75억 원을 마련했다.

2학기 전면 등교로 인한 방역 및 돌봄 등 교육안전망 구축에는 ▲학교 방역인력 추가 지원 9억 원 ▲학원 방역물품 구입 5억 원 ▲돌봄교실 환경개선 2억 원 ▲자동심장충격기 지원 4억 원 ▲성폭력 예방 교육 1억 원 ▲누리과정 지원 46억 원 ▲장애 및 특수학생 지원으로 5억 원 등 72억 원을 편성했다.

교육환경개선 및 학교지원 확충에도 신경썼다.

총 예산은 1646억 원으로 ▲학교 표준운영비 및 혁신학교 운영비 추가분 81억 원 ▲고교학점제 기반 마련을 위한 공간 조성 및 교육과정 운영 309억 원 ▲도서관환경개선 13억 원 ▲문화예술공간 개선 65억 원 ▲체육환경 개선 및 체육교구 확충 57억 원 ▲급식 현대화 사업 47억 원 ▲학교 신증설 및 증개축 60억 원 ▲교실·화장실 공사 등 학교 환경 개선 949억 원 ▲행정기관 시설환경개선 65억 원을 반영했다.

김선욱 광주시교육청 행정국장은 “이번 추경 예산안은 교육 회복과 도약을 위해 편성한 예산으로, 예산안이 확정되는 즉시 집행이 이뤄질 수 있도록 사전 준비 작업도 빈틈없이 추진하겠다”고 밝혔다.

이번 추가경정예산안은 내달 1~10일 열리는 광주시의회의 심의·의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr