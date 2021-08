현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 77,400 전일대비 1,700 등락률 +2.25% 거래량 56,831 전일가 75,700 2021.08.23 14:45 장중(20분지연) 관련기사 현대百, 더서울현대 곳곳서 '도쿄 패럴림픽' 응원주류 수입액 26% 증가…고가 와인·위스키 즐긴다 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close 이 다음달 2일까지 목동점 7층 '글라스하우스'에서 이탈리아무역공사(ITA)와 손잡고 '하이스트리트 이탈리아' 팝업스토어를 운영한다고 23일 밝혔다.

이번 팝업스토어에서는 170년 전통의 파스타 전문 브랜드 '룸모'를 비롯한 50여개 브랜드 430여 상품을 선보인다. 대표 상품으로는 룸모 파스타면(3000원), 펠체아주라 바디워시(1만1200원), 피콰드로 서류가방(36만원) 등이 있다. 행사 기간 7층 글라스룸에서는 가로수길 맛집으로 유명한 정통 나폴리 레스토랑 '일무레또'의 팝업 식당도 운영한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr