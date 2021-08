한미반도체, 대만에 ‘마이크로 쏘’ 쇼룸 오픈

[아시아경제 박형수 기자] 반도체 장비 개발업체 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 33,250 전일대비 1,150 등락률 +3.58% 거래량 451,223 전일가 32,100 2021.08.23 14:44 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, SK하이닉스와 45억 규모 공급계약한미반도체, ASE와 반도체 제조용 장비수주 계약 체결한미반도체, 대만 SPIL사와 50억 규모 계약 close 가 세계 반도체 시장의 중심인 대만 중리(中?) 지역에 ‘한미타이완 마이크로 쏘 (micro SAW)’ 쇼룸을 오픈한다고 23일 밝혔다.

한미타이완 마이크로 쏘 쇼룸은 세계 최대 OSAT 기업인 ASE 와 주요 PCB 업체가 자리잡은 타오위안시 중리구에 있다. 실내 80평 규모에 ‘마이크로 쏘 & 비전 플레이스먼트 (MS&VP)’ 장비 2대를 전시한다.

한미반도체 대표이사 곽동신 부회장은 "대만은 세계 최대 파운드리 기업인 TSMC를 비롯, ASE, SPIL, PTI 등 글로벌 주요 OSAT 업체가 있는 핵심지역"이라며 "현지 법인 한미타이완에 근무하는 50여명의 반도체 전문가가 마이크로 쏘 쇼룸을 활용해 고객사 초청 장비 시연회 등 적극적인 영업활동을 펼칠 계획"이라고 말했다.

이어 "지난 6월 국산화에 성공한 마이크로 쏘는 고객사로부터 예상보다 뜨거운 관심을 받고 있다"며 "중국 반도체 OSAT 기업인 JSSI로부터 68억원 규모의 ‘마이크로 쏘 & 비전 플레이스먼트 (MS&VP)’ 장비 수주했다"고 설명했다.

수주 공시 기준 200억원을 넘어서는 판매 호조를 보이고 있다. 올 하반기 매출과 수익성이 좋아질 것으로 한미반도체는 기대했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr